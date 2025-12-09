マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、8日のプレミアリーグ第15節でウォルバーハンプトンを下した一戦後、圧巻のプレーを披露したMFメイソン・マウントを強く称賛した。英『ESPN』が伝えている。ユナイテッドは前半終了間際の失点で、MFブルーノ・フェルナンデスの先制点の価値を消された。しかし後半に入るとブライアン・ムベウモ、マウント、ブルーノが立て続けにゴールを奪取。前節ウエスト・ハム