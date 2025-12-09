『ストリートファイター6』に、Sportsチーム「REJECT」所属の大人気ストリーマー「天鬼ぷるる」が、12月16日より自動実況機能に参戦する。 『ストリートファイター6』天鬼ぷるるが参戦｜実況機能自動実況機能はAI技術を駆使して、戦況に合わせてバトルを盛り上げてくれる機能だ。実況設定の開設者から日本語ボイスを設定することで、「天鬼ぷるる」の代名詞である「天使と悪魔のぷ