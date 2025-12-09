[12.9 ACLEリーグステージ第6節](Gスタ)※19:00開始主審:ムハンマド・ナサルディン<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 6 望月ヘンリー海輝DF 19 中山雄太MF 11 増山朝陽MF 18 下田北斗MF 26 林幸多郎FW 8 仙頭啓矢FW 20 西村拓真FW 90 オ・セフン控えGK 13 守田達弥GK 44 新井栄聡DF 2 今井智基DF 50 岡村大八MF 16 前寛之MF 23 白崎凌兵MF 28 チャ・ジェフンMF 46 樋口堅FW