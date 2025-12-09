浦和レッズは9日、マチェイ・スコルジャ監督の来シーズン続投を発表した。スコルジャ監督は2023シーズンに浦和を指揮し、一度退任していたが、24年夏から再び指揮官として復帰していた。今シーズンはJ1リーグを16勝11敗11分の7位で終えていた。クラブ公式サイトを通じ、スコルジャ監督は「まず、この非常に難しいシーズンを最後までともに闘ってくれたことに、心から感謝しています」とコメント。「浦和レッズにとって決して