舞台『ブラック・コーヒー」』 片岡鶴太郎と鈴木拡樹がW主演を務める舞台「ブラック・コーヒー」の上演が決定。アガサ・クリスティが唯一描いた名探偵ポワロ登場戯曲が、野坂実演出で2026年4月に大阪と東京で上演される。新木宏典、玉城裕規ら豪華キャストが集結し、クラシック・ミステリーの傑作に挑む。 世界中で愛されるミステリーの女王、アガサ・クリスティが初めて手掛けた舞台戯曲『