あす12月10日（水）よる10時〜最終回を放送桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。最終回の放送を前に、桜田と佐野がクランクアップ！本作の撮影の感想を語った。桜田が演じた八神結以は、八神製薬社長の一人娘。誘拐事件をキッカケに父の慶志（北村一輝）から逃走。しかしその過程で父への誤解の可能性に気づき、向き合う決心をした。佐野が演じた林田大介は、誘拐犯グ