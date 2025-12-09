日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9625円プット 取引高(立会内) BNPパリバ証券 2( 2) SBI証券 1( 1) ソシエテジェネラル証券 1( 1) 楽天証券 1( 1) ABNク