日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 35(35) BNPパリバ証券 20(20) ソシエテジェネラル証券 7( 7) 三菱UFJeスマート