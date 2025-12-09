日経平均株価 始値50677.36 高値50793.69 安値50417.11 大引け50655.10(前日比 +73.16 、 +0.14％ ) 売買高20億4509万株 (東証プライム概算) 売買代金4兆8935億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続伸も上値重い、半導体株が牽引役を担う ２．米株市場はNYダウなど主要株価下落もSOX指数が最高