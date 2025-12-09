●あす10日(水)も朝は底冷え 車は「窓霜」に注意●あす10日(水)の晴天を大事に 今週後半は小刻みな天気変化＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう9日(火)の県内は穏やかな晴天の一日…昼間は日ざしに少し心地良さを感じることもありましたが、日が暮れるとともに冷え込みが強まりつつあります。県内は高気圧に緩やかに覆われ今夜も安定した晴天が続きそうですが、よく晴れて風が穏やかな夜は地面の熱がどんどん上空に逃げる放射冷却の影