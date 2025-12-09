豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」が、2026年1月6日（火）に放送スタート！（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化。大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマにした「ドラマDEEP」の「肝臓を奪われた妻」「どうか私より不幸でいて下さい」「3年C組は不倫してます。」「いきなり婚