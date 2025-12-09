【上海＝田村美穂】中国上海と大阪、神戸を結ぶ国際定期フェリー「鑑真号」が６日から旅客運航を休止した。運航する日中国際フェリー（大阪）が８日、発表した。台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡る日中関係の悪化が影響したとみられる。発表では、休止の理由を「中国側の申し入れで日中間の渡航の安全が確保できない」ためとしている。再開については未定という。運航会社の公式サイトによると、鑑真号は「日中友好の