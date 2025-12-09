7日（日）、第72回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025（全日本インカレ）の全日程が終了し、個人賞が発表された。 女子は東京⼥⼦体育⼤学が55年ぶり2回目の、男子は早稲⽥⼤学が2年ぶり11回目の優勝を果たし、幕を閉じた全日本インカレ。全試合終了後に女子の個人賞が発表された。 女子の最優秀