大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は9日（火）、ドミニカ共和国出身のセッターであるカミラ・デ・ラ・ローザ（24）の入団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ローザはアメリカでのプレー経歴を持つ身長178センチのセッターだ。入団に際し、クラブを通してコメントしている。 「NECレッドロケッツ川崎の一員になることができ、本当に嬉しく思い