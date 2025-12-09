［戦後８０年昭和百年］次代〈中〉先の大戦では、日中戦争の期間を含めて３１０万人の日本人が死亡したとされる。このうち２４０万人が海外で亡くなり、いまだに１１２万３０００柱の遺骨が母国に帰っていない。兵士たちの「命の証し」を収容する取り組みは続く。「魔の海峡」「夜でも敵潜水艦の襲撃は必至だ。海に投げ出されても銃剣は捨ててはならぬぞ」。１９４４年秋、陸軍軍曹で２０歳だった福田玲三さん（１０２）（東