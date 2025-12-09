MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」70回目の放送が、2025年12月16日19時より配信される。今回は、2025年に周年イヤーを迎えたアーティストが集結するスペシャル回。ゲストには、NIGHTMARE・柩、Sadie・真緒、lynch.・葉月、BugLug・一聖というシーンを代表する4名が登場する。NIGHTMAREは結成25周年を迎え、全国47都道府県を巡る大規模ツアー＜NIGHTMARE TOUR 回生