12月8日、名作アニメ『SLAM DUNK』の安西先生役で知られる声優の西村知道さんが死去した。同日に所属事務所「アーツビジョン」が公式サイトで発表。《平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村知道儀（享年79）は兼ねてより病気療養中のところ令和7年11月29日に逝去いたしました。生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします》と報告。今年9月に体調不良のための一時休