俳優の山崎努が12月2日、89歳の誕生日に自身のXを更新。そこにつづられた山崎の言葉にファンからは歓喜の声や励ましの声があがっている。山崎は《まだいけそうです。楽しくやります。2025.12.2》と投稿し、154万回のインプレッションが付いている。山崎は現在、がん闘病中であることが明らかになっている。芸能記者が言う。「2024年2月に、山崎さんにステージ4の食道がんが見つかり、抗がん剤で治療したことを『スポーツニ