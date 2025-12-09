12月6日、間宮祥太朗が主演を務めるドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）の第8話が放送された。主人公と敵対するキャラクターも登場し、手に汗握る展開となったが、この人物を演じた俳優に注目が集まっている。同作は、22年ぶりに小学校の同窓会で集まったのを機に、主人公の「キング」こと高木将（間宮）の同級生たちが不審な死をとげるミステリードラマだ。「タイムカプセルを掘り起こしたところ、キングを含む当時の