Mrs. GREEN APPLE（ミセス）の俳優進出が目覚ましい。NHK連続テレビ小説『あんぱん』で朝ドラデビューしたボーカル・大森元貴に続いて、キーボードの藤澤涼架がTBS『日曜劇場』に初出演することがわかった。「来年1月からスタートする鈴木亮平さん主演のサスペンスドラマ『リブート』で、藤澤さんは、共演者のKing ＆ Prince・永瀬廉さんとともに裏組織の実行役に挑むとのことです」（芸能記者）物語は、妻殺しの罪を着せられ