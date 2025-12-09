8日夜、青森県で震度6強を観測した大地震。大きな揺れに加え、沿岸部を津波が襲いました。膝下程度の高さでも命に関わる津波の恐ろしさとは…気象庁会見：「全国で震度6強以上を観測したのは、2024年1月1日の石川県能登地方の地震、それ以来となっております」8日夜11時過ぎ、青森県東方沖を震源とする地震があり、八戸市では震度6強を観測しました。震源地に近い沿岸部で発表されたのは、高い所で3メートルの津波の可能性が