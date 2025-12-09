能登半島地震で校舎の大部分が損傷し、安全が確認された一部の建物で授業を行っていた輪島高校。グラウンドに仮設の校舎が完成し、9日から授業が始まりました。グラウンドの一角に建てられた仮設の校舎。「おはようございまーす」生徒たちが次々と、登校してきました。 去年元日の地震で被害を受け、去年秋に行われた調査で3棟のうち2棟に基礎の損傷が見つかり、無事だった1棟で全校生徒が授業を行っていました。8日に引