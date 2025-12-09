新たな物価高対策です。石川県は9日、医療機関や福祉施設への支援として、36億円余りを12月の補正予算案に追加提案しました。石川県・馳 浩 知事：「緊急支援として医療機関や福祉施設に対して、賃上げ・物価高に対する負担軽減を行うもの」石川県が補正予算案の柱に据えた40億円規模の物価高対策。9日、新たに36億円余りが追加提案されました。これにより補正予算案の累計は約125億円に。今回の増額は、国からの予算化の要請を受