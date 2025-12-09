巨人は９日に行われた現役ドラフトで、日本ハムの松浦慶斗投手（２２）を獲得。代わって菊地大稀投手（２６）の日本ハムへの移籍を発表した。松浦は２０２１年にドラフト７位で大阪桐蔭高から日本ハムに入団。２２年に一軍初登板を果たすも同年の一軍登板数はこの１試合のみで、通算では６試合に登板し０勝１敗の防御率５・４０を記録している。阿部監督は、最速１５５キロを出す左腕に対し「松浦投手は体も大きく、球威もあ