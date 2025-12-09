8年半ぶりの来日を果たし、東京コミコンほか、自身の監督作『モディリアーニ！』のジャパン・プレミア、没入型アート展「A Bunch of Stuff - Tokyo」の記者会見に登場しては大波乱を呼んだジョニー・デップ。スケジュールの合間には新宿東宝ビルのゴジラを訪問したようで、インスタグラムで記念写真を披露し、反響を呼んだ。【写真】ゴジラと対峙するジョニー・デップジョニーは日本時間12月6日、インスタグラムを更新し「東京