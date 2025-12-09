豊嶋花と山中柔太朗（M！LK）がダブル主演するドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）が、2026年1月期に放送されることが決定した。【写真】原作・岡田ピコによる実写ドラマ化記念イラスト本作は、おにぎり屋で働く女子高生×恋に不器用な天才小説家による、突拍子もないプロポーズから幕を開ける猪突猛進ラブストーリー。恋愛経験ゼロのピュアなふたりが織りなす、ポップで甘く、思わず笑顔がこぼれる新感