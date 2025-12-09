テスコム電機は、髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑える低温風のケアモードを搭載した「マイナスイオンヘアドライヤーTD461A」および「プロテクトイオンヘアドライヤーTD561A」を2025年12月上旬より発売します。 記事のポイント 髪にやさしい低温風のケアモードを搭載したドライヤー。マイナスイオンやプロテクトイオンの働きで静電気を抑え、髪のツヤをアップします。レバーを押すだけでコンセントから抜けるラク