広島からドラフト３位指名を受けた近大・勝田成（かつだ・なる）内野手が９日、東広島市の近大広島キャンパスで開催された「プレファンミーティング」に参加し、職員や在校生らと交流した。広島の方言や地名クイズでは、６問全問正解。この日が人生初の広島だった。「（広島出身の）後輩が近大にもいて何問か分かっていたけど、今日は直感がさえていた。その勢いのまま、シーズンを迎えたいなと思います」と、笑みを浮かべた。