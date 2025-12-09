◆香港スプリント・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場、芝１２００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象の香港国際競走（１４日、シャティン競馬場）に出走するカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が９日、現地で追い切りを行った。現地で取材するフリーライターの土屋真光氏がリポートした。カーインライジングは、１０月にオーストラリアでジエベレストを制覇。その１か月後には