23歳の木内達也がガイナーレ鳥取に完全移籍ガイナーレ鳥取は12月9日、関東サッカーリーグ1部のエリース豊島FC（東京）に所属していたMF木内達也が完全移籍で加入することが決まったと発表した。現在23歳の木内は、鹿島アントラーズのジュニアユース、ユースに在籍。明治大学では関東大学リーグでプレーし、2025年シーズンは地域リーグのエリース豊島FCに所属していた。今季はリーグ戦18試合に出場し、攻守両面でハードワークを