8日夜、青森県で震度6強を観測する地震が発生し太平洋沿岸の広い範囲で津波を観測しました。（青森･八戸警察署）「揺れています 揺れています。大きく揺れています」8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震が発生し青森県の八戸市で震度6強を観測しました。北海道から近畿地方にかけての広い範囲で震度6弱から震度1を観測、県内は最大で震度2を観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは7.5震源の深さは54