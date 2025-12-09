青森県で最大震度6強を観測した地震の影響で入院病棟の一部が浸水したむつ市の「むつ総合病院」への対応をめぐり、木原官房長官は9日、青森県知事から海上自衛隊に対して入院患者の輸送支援等に関する災害派遣要請があったと明かしました。青森県むつ市の「むつ総合病院」では、青森県東方沖を震源とする地震の影響で、7階のスプリンクラーが故障し、5階から7階が水浸しになる被害が発生しました。この影響で、5階から7階の入院ベ