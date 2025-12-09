世界平和統一家庭連合＝旧統一教会をめぐり、さきほど田中富広会長が会見で辞任すると発表しました。そして、はじめて「謝罪」しました。旧統一教会日本法人田中富広 会長「本日をもちまして家庭連合の会長職を辞すること、役員会の承諾の上、ご報告を申し上げます」「高額献金」など様々な問題に「旧統一教会の顔」として長年対応してきた田中富広会長。午後4時から会見を開き、会長を辞任したことを明らかにしました。教