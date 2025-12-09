食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。 植野さんが紹介するのは「大根の竜田揚げ」。東京・代々木上原にある「きんはる」を訪れ、出汁の旨みが染みた大根に、もっちりとした衣の食感で箸も酒も止まらない一品を紹介。下町出身の店主が独自の感性でつくる料理と、親しみやすい店づくりにも迫る。超激戦区・代々木上原の創作和食渋谷区・代々木上原