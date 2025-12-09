19世紀後半のパリで活躍した画家ドガは、都市生活のリアルや孤独を、瞬間を切り取るように描写することが巧みな画家でした。本作は彼の叔母ラウラの家族の肖像画です。この絵を見ると、なんだか立ち入ってはいけないような険悪な雰囲気を感じるのではないでしょうか。この冷え冷えとした空気はどのように生まれているのでしょう。ドガはフィレンツェに住んでいたベレッリ家に長期滞在し、イタリア美術をよく勉強しました。ベレッ