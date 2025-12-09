今年で4回目となるプロ野球の「現役ドラフト」が9日に開催され、12球団が各1人ずつ選手を指名した。2巡目は行われなかった。以下、主な現役ドラフトのデータ。▼4度目の現役ドラフトで投手の指名4人は歴代最少。過去3度は6、9、8人で昨年からは半減となった。▼巨人と日本ハム、西武とオリックス、DeNAと中日がそれぞれ相手チームの選手を獲得。トレードと同じ形になった。過去には22、23年に1度ずつ。22年はDeNA・細川が