全日本空輸（ANA）は、「国内線航空券タイムセール」を12月10日から15日まで実施する。主な対象路線と普通席の片道最低運賃は、東京/羽田発着では大阪/伊丹・松山・鹿児島が8,000円、札幌/千歳が8,300円、長崎が8,500円、福岡・沖縄/那覇が9,500円などとなっている。搭乗期間は2026年2月1日から5月18日まで。いずれも旅客施設使用料が別途必要となる。また、運賃を刷新する2026年5月19日以降の搭乗分を対象としたセールを、12月17