気象庁によると、１２月９日午後６時９分ごろ、地震がありました。震源地は青森県東方沖。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．３と推定。この地震による津波の心配はありません。震度３を観測したのは、函館市、八戸市、平内町、野辺地町、七戸町、東北町、青森南部町、階上町、渡島東部、青森津軽北部、青森三八上北。