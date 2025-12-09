右の大砲候補として期待された井上はロッテへの移籍が決まった（C）産経新聞社第4回現役ドラフトが12月9日に非公開で開催され、移籍選手がNPBから発表となった。阪神のロマン砲・井上広大はロッテに移籍となった。履正社で夏の甲子園を制し、2020年ドラフト2位入団。右の大砲候補として本格覚醒が期待されながら、プロ6年間で3本塁打と苦しい時間が続いた。【動画】虎の和製大砲・井上広大が見せた打った瞬間の確信弾をチェッ