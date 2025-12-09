ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤ËÈ¼¤¤¡¢¤â¤ÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ·î¤Ë¸þ¤±ÈËË»´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¶âÂô»Ô¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤â¤ÁÊÆ²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤ò¼õ¤±¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¡¢Ìß¡£ÁÏ¶È66Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¶âÂô»Ô¾¾Â¼¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡¦¤Ä¤Ð²°¤Ç¤Ï¶ÀÌß¤äÊ¿¤¿¤¤¤Î¤·Ìß¤Ê¤É¡¢Ç¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ3000¸Ä¤Û¤É¤ÎÌßºî¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÏîµÉ´²»¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Öº£Á´¹ñÅª¤ËÌß¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¤â¤ÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¹âÆ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢