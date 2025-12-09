グラビアオーディション「ミスＦＬＡＳＨ２０２６」グランプリが９日に発表され、グラビアアイドルの美波那緒（２５）、グラビア初挑戦の佐々木明音（２４）とともに選ばれたモデル出身で大阪府在住の板野優花（３２）が喜びを語った。板野は５〜７日に行われた「ＪａｐａｎＭｏｂｉｌｉｔｙＳｈｏｗ２０２５／第１３回大阪モーターショー」でトヨタモビリティパーツブースで初めてコンパニオンを経験したばかり。ボート