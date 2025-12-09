元カリスマキャバ嬢でモデル・実業家の愛沢えみり（37）が9日、都内で行われたキャバ嬢オーディションYouTube番組『LAST CALL』制作発表会に登場。現在は母親となった“伝説のキャバ嬢”は「娘にキャバ嬢は決して勧めたいとは思っていない」と語り、その理由も説明した。【動画】溝口勇児氏、「BreakingDown」「REAL VALUE」に続く新番組を発表！ローランド、愛沢えみりら豪華キャバ嬢とスターを発掘美しいデコルテと美脚を見