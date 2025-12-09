歌舞伎俳優の松本幸四郎（５２）が９日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷で、時代劇専門チャンネル「鬼平犯科帳兇剣」（来年１月１０日）の特別先行版（１８日まで、同所ほかＴＯＨＯシネマズ３館）舞台あいさつに出席した。幸四郎は、主演の人気シリーズ第７弾に自信。「大きなスクリーンで楽しんでいただける」と話した。同シリーズで長年共演し、昨年に亡くなった火野正平さんについて聞かれると「大きな穴は埋められません