20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤¬¡¢9ÆüÈ¯Çä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥é¥Ó¥¢»ï¡ØBOMB¡Ù1·î¹æ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¡õÉÕÏ¿¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤Ê°áÁõ¤ÇÈþBODY¤òÈäÏª¤·¤¿ÀµÃò¿¿Í¥20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤«¤é¡¢¡È¿·»þÂå¤Î¥Ó¥­¥Ë½÷²¦¡É¤È¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤17´üÀ¸¤ÎÀµÃò¿¿Í¥¤¬¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤Ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£²«¿§¤¤¥Ó¥­¥Ë¤Ç¥¨¥ì¥­¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£°ìÅ¾¤·¤ÆÀÄ¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¿åÃå¤Ç¤ÏÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤â¡£È±¤Ï¥Ý¥Ë