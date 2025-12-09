全国の新築マンションの平均価格が、年収の10倍超えです。不動産調査会社の東京カンテイによりますと、全国の新築マンションの平均価格を平均年収で割った2024年の「年収倍率」は10.38倍となりました。10倍を上回るのは2年連続で、同じ基準で調査を始めて以来、最も高い水準となりました。東京カンテイは、「都市圏の中心部だけではなく、地方圏でも上昇傾向が強まっている。働き手が一人だと手が届きにくい状況が鮮明になってきそ