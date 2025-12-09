組織のリーダーには何が必要か。経営コンサルタントの増田賢作さんは「個人の感情より、組織全体の未来を優先する冷静な判断力だ。三国志の英雄の一人、曹操も有能であれば裏切り者でも積極的に登用するという一貫した方針を持っていた」という――。※本稿は増田賢作『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。中国・河南省許昌市にある曹操の石像（写真＝Morio／Wikipedia Commons／CC-BY-SA-4.0