ヤクルトは9日、濱田太貴が現役ドラフトで阪神に移籍し、広島・大道温貴の獲得を発表した。濱田は球団を通じて「東京ヤクルトスワローズでは入団から7年間プレーさせていただきました。関係者の皆さま、ファンの皆さま、今まで本当にありがとうございました。新天地で活躍する事が皆さまへの恩返しになると思いますので、心機一転頑張ります」とコメント。濱田は18年ドラフト4位でヤクルトに入団。22年にはシーズン自己最多