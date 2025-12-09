ソフトバンクは9日、現役ドラフトで佐藤直樹が楽天に移籍し、ロッテ・中村稔弥の獲得を発表した。佐藤は球団を通じて「新天地で気持ちを入れ替えて頑張りたいという前向きな思いです。来年は新しいチームメイトと野球をするんだと思うと期待と緊張感が湧いてきます。楽天と言えば浅村さんのイメージですが、そういう憧れの選手とプレーできるのは楽しみです。ホークスは本当に良い人たちばかりで、この6年間はすごく短く感じま