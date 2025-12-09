もうすぐクリスマス。聖夜までに彼氏・彼女を作りたいならどうすればよいのか。ハイスペック男性に関するリサーチ事業や婚活スクールを運営するハイスペ男子総合研究所の吉沢詩乃氏は「クリスマスまでに交際相手を作ることに成功した事例には、明確な共通点がある」という――。写真＝iStock.com／wnmkm※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／wnmkm■数々のドラマが起こる12月「クリスマスまでに彼氏をつくる」。イルミネーシ