１０月に現役引退した新体操の鈴木歩佳（２６）が９日、名古屋市内で行われた「２０２５年度中部運動記者クラブ表彰式」に出席。改めて現役時代を振り返った。岐阜県安八町出身の鈴木はフェアリージャパンの主将としてチームをけん引し、今年８月の世界選手権では日本初となる団体総合金メダルを獲得。昨夏のパリ五輪出場を逃し、指導騒動にも揺れた代表チームの暗雲を快挙で吹き飛ばした。功労賞を受賞した鈴木は「本当は去